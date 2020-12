Sergio Pérez gana en el caos de Sakhir, 1er triunfo en la F1

Sergio Pérez hizo historia al ganar el Gran Premio de Sakhir, primer triunfo para 'Checo' en su trayectoria y para un mexicano en 50 años. Desde el 7 de julio de 1970, un tricolor no ganaba un Gran Premio, cuando Pedro Rodríguez ganó el de Bélgica.

Checo sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera, increiblemente al mismo tiempo que el piloto nacido en Jalisco no tiene equipo para seguir en la máxima categoría la próxima temporada.

Checo ganó en Sahkir después de tener un trompicado arranque donde el Ferrari de Leclerc tocó el Racing Point del mexicano y lo obligó a entrar a pits y reiniciar desde la posición 18 tras un abandono del Cavallino Rampante de Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

El mexicano fue adelantando uno a uno hasta llegar a la pelea de ser el mejor del resto por detrás de los Mercedes de George Russell y Valteri Bottas.

Uno de los momentos que se llevó las miradas fue en la vuelta 22 dónde Checo adelantó al Red Bull de Alex Albon, piloto al que podría sustituir el próximo año según algunos rumores.

Una bandera amarilla en la vuelta 56 provocó que algunos autos entrarán a pits, momento que aprovechó Checo para adelantar y pelear por el tercer lugar que tenía el Renault de Esteban Ocon.

Pérez adelantó a Ocon y se mantuvo por detrás de los Mercedes, aunque una desastrosa parada de Bottas y una penalización a Russell provocó que las flechas plateadas perdieran posiciones y que Sergio Pérez tuviera que defender la punta desde la vuelta 68, aguantando la presion del Renault de Ocon, su compañero Lance Stroll y los Mercedes.

Checo sumó su decimo podio y su primer Gran Premio, confirmando su mejor temporada en los diez años de carrera del mexicano en la máxima categoría.

Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP ???? #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq