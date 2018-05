Sergio Pérez abandona segunda ronda; termina 10

Guadalajara, México.

Al momento de detener su auto a un costado de la pista antes de perder la rueda, Checo se ubicaba en la posición 10 de la segunda sesión del día, por delante de su compañero Esteban Ocon.



Con mejoras en el auto de una sesión a otra, Pérez fue el más rápido de los Force India en las dos sesiones.



En la primera sesión en el Circuit Catalunya de Barcelona, los Force India no tuvieron el mejor ritmo.



Sin embargo, Checo fue el que más giros realizó con 36, todos con llantas intermedias y su mejor tiempo lo ubicó en la posición 13, mientras que su compañero quedó en el 16, con problemas de agarre.



Ahí el finlandés Valteri Bottas de Mercedes fue el más rápido de la sesión inaugural, por delante del británico Lewis Hamilton y del alemán Sebastián Vettel de Ferrari.



Para la segunda ronda el mexicano mejoró sus tiempos y llegó a colocarse en el noveno sitio, pero ya trabajando con el compuesto suave.



Sin embargo, cuando faltaban poco más de 10 minutos y había entrado a cambiar neumáticos, sus mecánicos no apretaron bien la rueda izquierda y en la zona de curvas se aflojó de la posición, por lo que Sergio optó por salir a un costado antes de perderla por completo.



Ahí el más veloz fue Hamilton, dejando claro el dominio de los Mercedes Benz en el circuito, pero ahora segundo de los dos Red Bull que desplazaron a los Ferrari, colocando a Daniel Ricciardo y a Max Verstappen en las posiciones 2 y 3 de la segunda ronda.



La madrugada del sábado se realizará la tercera sesión de pruebas libres y ,as tarde la calificación para la carrera del domingo.