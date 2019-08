Sergio Mayer se pone falda en solidaridad con las mujeres

México, 22 Ago

Con una falda como parte de su atuendo, es como el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, se solidariza con las mujeres en su lucha por la equidad de género, en contra de la violencia y los feminicidios.

Ataviado con camisa, corbata, saco y falda larga de color negro es como el también diputado de Morena arribó a la alfombra azul de la segunda entrega de los Premios Metropolitanos Metro, que se llevó a cabo la noche de este miércoles en el Teatro Telcel.

"No están acostumbrados a verme así, pero qué padre poder manifestar un tema de solidaridad y apoyo, de respeto hacia la mujer. Que quede claro que no por tener pantalones eres mejor o peor ser humano, y no por usar una falda también te haces menos o peor, es una forma de tener empatía con la mujer", declaró Mayer ante la prensa.

Resaltó que la mujer es lo más importante para él, porque una mujer le dio la vida y que su esposa Issabela Camil y sus hijas (Antonia y Victoria) son su mayor interés.

"Me debo a ellas. Mi carrera depende de las mujeres y me parece tremendo lo que está pasando, debemos tener empatía y solidaridad. Hay que trabajar para fortalecer la seguridad de las mujeres", subrayó.

En opinión de Mayer, actual protagonista de la obra Defendiendo al cavernícola, México necesita reconciliación y la única forma de que haya paz es teniendo tolerancia y respeto hacia cualquier expresión.

"Tenemos que sumarnos como sociedad, respetar y buscar la equidad, así como políticas públicas que fortalezcan a la mujer. Un golpeador es un canalla y a un violador hay que señalarlo.

Sin embargo, pidió que no se estigmatice al sexo masculino, porque "no todos los hombres tienen una mentalidad retrógrada y estúpida, pensar de esta manera es lo que divide y polariza".

Finalmente, Mayer dijo estar convencido de que a través del arte, la música, la danza y otras expresiones culturales se pueden lograr mejores condiciones de vida para cada persona, porque la cultura es lo único que sacará adelante a México.