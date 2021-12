Sergio Mayer niega vínculos con "La Barbie" y alega que lo confunden con su excompañero Charly López

Entrevistado por varios medios de comunicación reconoció el trabajo de la reportera pero, dijo, "no quiere decir que sus fuentes sean confiables".

Al llegar a la Ciudad de México, varios reporteros lo cuestionaron sobre su mención y la de su esposa en el libro de Hernández, como amigos de Edgar Valdez Villarreal "La Barbie"; dijo que probablemente Hernández lo confundió con Charly López, quien admitió haber conocido a "La Barbie" como empresario.

"Ya escuché a Charly que dijo que él, de repente, sí vio, conoció. A lo mejor me están confundiendo con Charly", expresó.

Dijo que no era una persona de antros, de andar con mujeres. "En treinta y tantos años cuándo me han visto en una fiesta, de mujeriego, alcoholizado o en fiestas de madrugada. Entonces, ahí me confunden", aseguró.

Sobre el trabajo periodístico de Anabel Hernández, dijo que ella tiene todo su respeto "como periodista seria", pues siempre hace periodismo de investigación, "pero eso no quiere decir que quien le dé la información tenga la razón o sea correcto".

Se dijo respetuoso del trabajo de la periodista, y que no pone en duda que pueda comprobar lo que le dijeron, "pero eso de que me dijo el amigo de un primo de la novia", ironizó.

Para él, la mención en el libro tiene tintes políticos porque ha anunciado sus intenciones de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Soy una persona limpia, íntegra. En la política no hay coincidencias. Si se acuerdan cuando dije que yo quería ser jefe de Gobierno o senador, no tiene ni dos meses y ¡ay! Está en el libro. ¿Qué quiere decir? Que lo metieron", según sus conjeturas.

En el libro de Anabel Hernández se le dedica todo un capítulo a "La Barbie", detenido el 30 de agosto de 2010, titulado "´La Barbie´ y otras muñecas". Ahí menciona la relación con Mayer. Eran amigos íntimos, señaló.

"Como parte de la larga amistad que ´La Barbie´ y Sergio Mayer tenían desde hace años, aquél 2007, era la segunda vez que las dos parejas se reunían en Cancún; antes ya se habían encontrado para festejar el cumpleaños de Priscilla Montemayor. Aquella vez ´La Barbie´ iba acompañado por sus colaboradores más cercanos, todos armados, como siempre.

Señaló que coincidían con frecuencia en bares exclusivos o de moda como el Bar Bar o el Dady´O.

Además, señaló que las esposas de ambos, Priscila Montemayor e Isabella Camil eran muy amigas, al punto de emborracharse juntos y divertirse cuando sus maridos se reunían.

Hernández dijo a Infobae que ha investigado a Mayer desde 2005 por su presunta amistad con Edgar Valdez Villarreal "La Barbie".

La primera vez que aparece en uno de sus libros es en La familia presidencial bajo sospecha de corrupción entre Vicente Fox, su esposa Martha Sahagún y sus hijos.

"El tema es que es un nombre, una persona, que se repite, se repite y se repite, en diferentes fases de mis investigaciones. Hasta este momento, a mí, Anabel Hernández, que he publicado de este personaje desde 2005, no he recibido ninguna demanda por parte de este personaje", aclaró.