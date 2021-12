Sergio Mayer inmerso en escándalo

"Pones nuevamente en riesgo mi seguridad y la de mi familia, porque eso no es nada grato, pero es lo mismo que dijo hace 17 años, afronté la situación, demostré que no tenía ninguna averiguación y que yo no tenía nada que ver", señaló.

Y es que en el libro, la periodista y escritora asegura que Mayer asistía a fiestas privadas de "La Barbie" y que su esposa Issabela era cercana a la pareja del narco, Priscila, y también salían juntas.

"Donde supuestamente las cosas que me unen con esta persona, son las fiestas, el dinero y las mujeres. Ustedes tienen 37 años de conocerme, yo no sé ustedes si alguna vez ustedes me han visto en una fiesta borracho, tomando o que me hayan visto con mujeres.