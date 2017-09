Se retracta con reguetoneros

El cantante y compositor Aleks Syntek quien criticó duramente el reguetón en una entrevista donde hasta afirmó que el ritmo “viene de los simios”, se retractó en sus redes sociales.

“Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche, o se dedique al género. En lo particular no es un estilo que me atraiga, pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el respeto al gusto de cada quién”.

Ciudad de México