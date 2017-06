Se retiraría Buffon después de Mundial de Rusia

El portero de la Juventus y de la selección italiana, Gianluigi Buffon, anunció hoy que se retirará después del Mundial de Rusia 2018 y que sólo seguiría un año más si gana la próxima Champions League.



"Al 99.9 por ciento me retiraré después del Mundial, pero hay un acuerdo con el presidente (de Juventus, Andrea) Agnelli. Es una petición suya. Si pasara algo particular, podría aplazar en un año mi retirada", dijo en una entrevista con "Sky Sport".



Aún sin decirlo explícitamente, Buffon se refirió al único trofeo que le falta a nivel de clubes, la Copa de Europa, y dio a entender que prolongaría su carrera sólo en caso de un triunfo el año que viene.



"Es muy complicado que pueda pasar", agregó el portero, que perdió el pasado 3 de junio la Final europea contra el Real Madrid en Cardiff.



La razón por la que Buffon decidiría seguir jugando un año más es el hecho de que una victoria europea le permitiría disputar también la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes, algo que aún no ha alcanzado en su carrera.



Buffon, de 39 años, informó además de que después de su retirada se tomará el tiempo necesario para pensar bien en lo que hará en un futuro.