Serena Williams, fuera de ranking tras su embarazo

Serena Williams dejó el tenis por su embarazo como la número uno en el mundo hace más de un año con una victoria en el Abierto de Australia, pero ahora que regresa en el Abierto de tenis de Miami no tiene ranking.

Williams actualmente rankeada en el lugar número 491 del mundo en la Asociaión de Tenis Femenil (WTA), tendrá que medirse como jugadora no seleccionada contra Naomi Osaka, que ganó la semana pasada en Indian Wells, donde Williams jugó su primer evento en más de un año.

El director del torneo Abierto de Miami, James Blake, no cree que sea justo castigar a Williams tan severamente por tomarse licencia de embarazo, y lo deja en claro cuando Williams se prepara para el partido de este miércoles.

“Tiene sentido proteger a alguien que toma licencia por maternidad”, dijo Blake a la BBC. “Las reglas deberían ayudarla a obtener el beneficio de un sorteo más fácil. Ella ha ganado este título tantas veces que necesita protección”, añadió

Williams es ocho veces ganadora del Abierto de Miami, pero no puede ser sembrada debido al hecho de que no está rankeada y la WTA ya no hace siembras especiales, aunque intenta ser más complaciente con las mujeres que vuelven del embarazo con una regla que las trata de manera similar de aquellas que sufren lesiones de largo plazo.

La actual número uno de la WTA, Simona Halep, defendió a Williams y dijo que esta debería haber sido número 1 en Indian Wells, ya que se fue como número 1 en el mundo. “Dar a luz es lo mejor del mundo”, dijo.