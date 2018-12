Serena Williams defiende a Meghan Markle

Serena Williams ha sido la primera voz que se ha alzado para defender a su amiga Meghan Markle a quien la prensa británica ya define como una "tirana". "No es cierto, ella no lo es", ha dicho la gran campeona de tenis a la revista People. Todo lo contrario, Williams traza un retrato de la duquesa de Sussex en el que la presenta como alguien dulce y amable. "Cuando le pregunto, ¿cómo estás?" ella responde: 'no, ¿cómo estás tú?' así que le digo: eres adorable, pero realmente quiero saber cómo te va", explica la deportista estadounidense, preocupada por el bienestar de su amiga. Y es que tras un año en el seno de la familia real británica, la prensa ya no se calla y ha decidido sacar a la luz todos los trapos sucios de la duquesa de Sussex. Y no son pocos: tras la inesperada salida de una de sus asistentes, ahora se ha sabido que hay una segunda que también se ha marchado. Y nada menos que una enviada por Isabel II. También la prensa británica habla de la mala relación que mantiene con su cuñada Kate Middleton.

La tenista lo niega y desvela que cuando habla con ella le dice: "Meghan, deja de ser tan amable, estás embarazada, se supone que debes tener oleadas de hormonas, ¿por qué eres tan buena? pero ella siempre ha sido así".

La amistad de Meghan Markle y Serena Williams viene de lejos aunque ha trascendido a raíz de la boda de la que fuera actriz protagonista de Suits con el príncipe Enrique. La ahora duquesa de Sussex y la tenista se conocieron en febrero de 2014 durante un partido benéfico y desde el primer momento se sintieron muy cómodas juntas. "Tiene una personalidad que deslumbra", ha dicho la tenista sobre Meghan Markle. "Le dije que tenía que ser ella misma y no esconderse", añadió Williams al ser preguntada sobre la presión mediática a la que está ahora sometida.

Williams y su esposo Alexis Ohanian asistieron a la boda de los duques de Sussex en Windsor el pasado 19 de mayo y luego la pareja se ha dejado ver en compañía de Meghan en el Audi Polo Challenge anual en el que participó el príncipe Enrique. La pareja real mantiene un vínculo estrecho con la tenista y su esposo de aquí que ocuparan un lugar destacado en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

En su blog de lifestyle The Tig –que cerró a principios de este año –Meghan habló acerca de su amistad con Serena: "Hicimos clic de inmediato, tomando fotos, riéndonos en el partido de fútbol en el que ambas estábamos jugando y hablando sobre cosas de chicas, nada que ver con el tenis o la actuación. Así comenzó nuestra amistad", desveló. Y agregó: "Rápidamente, ella se convirtió en una confidente a la que podía escribirle mientras estaba viajando, la amiga con la que me podía reunir a jugar tenis y la chica con la que podía ir a almorzar en Toronto. Las dos tenemos la misma edad, tenemos afición por las salsas picantes y adoramos la moda, pero quizá lo que nos conecta más allá de esas cosas es nuestra ambición sinfín".

Durante su viaje a Oceanía en octubre pasado, la duquesa de Sussex llevaba una blazer de la colección de confección de su muy querida amiga. Serena Williams, madre de una niña de poco más de un año, le contó a la revista estadounidense el consejo que le dio a Meghan Markle sobre su futura maternidad. "Todo vendrá solo, no te preocupes. Sabrás que hacer".