Serena Williams agradece protección a madres

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos.

"Es grandioso", dijo el jueves la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en declaraciones publicadas por BBC Sport. "Las mujeres más jóvenes pueden tener hijos sin preocuparse al respecto, y no tener que esperar hasta el ocaso de sus carreras para convertirse en madres".



La WTA acordó a principios de mes un cambio a las reglas para asegurarse de que las jugadoras no sean penalizadas después de volver de un embarazo o de una ausencia prolongada por lesión.



Los cambios fueron provocados, en parte, por las experiencias de las ex número uno del mundo Williams y Victoria Azarenka, quienes volvieron a la gira después de dar a luz.



La WTA anunció que las jugadoras que vuelvan a la gira podrán usar un ranking especial por hasta tres años después del alumbramiento, y se puede utilizar la excepción para la siembra en torneos importantes.



"Haber tenido una experiencia así me abrió los ojos. ¿Lo habría hecho antes de tener reglas distintas? No lo sé", comentó Williams en Abu Dabi antes de un partido de exhibición ante su hermana Venus.



"Pero ahora se tiene esa oportunidad y las jugadoras ya no tienen que hacerse esa pregunta", añadió.



Williams no estuvo preclasificada para el Abierto de Francia, su primer torneo major desde que dio a luz a su hija _ a pesar de que ganó el último Grand Slam en el que había competido, el Abierto de Australia de 2017. Williams llegó a Wimbledon como número 25 en la siembre y al US Open en puesto 17, y alcanzó la Final en ambos torneos.