'Seremos el Silicon Valley mexicano'

"No es que no nos interese la industria, la manufactura o la maquila, específicamente, a toda esa industria que venga la vamos a recibir con los brazos abiertos, pero a la que vamos a ir a buscar es la que tiene que ver más con tecnología de información, con inteligencia artificial, con ciberseguridad y con análisis de datos masivos".

Aseguró que manufactura y maquila ya tienen una dinámica de expansión, aunque desconoce si venga una ampliación de Kia en Pesquería, que de ser así recibiría apoyos. "La inversión es básica, es crucial y fundamental para este nuevo Gobierno y vamos a tener a una persona para que se encargue de que si una empresa está buscando invertir y no puede hacerlo por alguna cuestión burocrática, este ombudsman de la inversión tenga los suficientes dientes para llamar la atención, sancionar o hasta correr a quien no contribuya".

Para el corto plazo, destacó la implementación de acciones encaminadas a acelerar el proceso de reactivación económica, por lo que enfocarán medidas principalmente a las pymes, que fueron las más fuertemente golpeadas por la pandemia, así como servicios, comercio, restaurantes y todas las empresas que son manejadas o donde las dueñas son mujeres. "Entre las principales estrategias en el corto y mediano plazo está la reactivación de las pymes, es lo primero, y de forma inmediata, en especial las que más han sido afectadas en la pandemia.

"Una parte importante de la estrategia será la simplificación administrativa, por ejemplo, la que tiene qué ver con abrir un portal en donde sea posible abrir una empresa en 24 horas". Para ese fin, Rivas dijo que tendrán acuerdos con la Federación y con los Gobiernos municipales para simplificar procesos y digitalizarlos. El segundo tema será empezar a enfocar la inversión extranjera a las áreas que permitirán convertir a Nuevo León en el Silicon Valley mexicano.

"Ya desde ahora tenemos mucha presencia de desarrollo de software, pues la empresa mas grande de desarrollo de software de Latinoamérica es la regiomontana Softtek, que está aquí y no está en Guadalajara". Rivas anticipó que esta estrategia de atracción de inversiones del nueva Gobierno estatal contempla incentivos fiscales para proyectos nacionales y extranjeros, con énfasis en la condonación parcial del pago del Impuesto Sobre Nómina en un 50 por ciento por cinco años y otro 25 por ciento por un segundo periodo similar.

"Habrá quienes nos digan que esta condonación implica impuestos que no vamos a recibir, pero son impuestos que como quiera, si la inversión no viniera, no Íbamos a tener. "Al llegar este flujo de inversión, hay otro tipo de derrama y se equilibra de alguna manera". Consideró que los incentivos no fiscales, como terrenos u otras prestaciones, dependerán de cada uno de los casos, mientras que los que son en efectivo, como los que otorgan otros estados, quedan descartados dada la situación crítica de las finanzas estatales.