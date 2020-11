Seré un presidente que no busque dividir, sino unificar: Joe Biden

Desde Delaware, el virtual ganador de la contienda electoral a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió su primer mensaje al país luego de conocerse su victoria en las urnas frente a Donald Trump.

Con cubrebocas y apurado tras el primer mensaje de la noche dado por la próxima vicepresidenta de EU, Kamala Harris, el demócrata afirmó que "la gente de esta nación ha hablado; nos dieron una clara victoria. Una victoria convincente. Una victoria para nosotros el pueblo. Gracias a 74 millones de votos", dijo Biden. "Seré un presidente que no busque dividir, sino unificar. Busqué este cargo para restablecer el alma de esta nación. Me comprometo a ser un presidente que busque no dividir, sino unificar. Que no vea al votante demócrata o republicano, sino que vea a los Estados Unidos, para ganar la confianza de todos ustedes", afirmó Biden durante su mensaje.