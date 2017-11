Será reconocido en el Día Nacional del Cine Mexicano

Ciudad de México

Tras varias décadas en la industria del séptimo arte, el actor Hugo Stiglitz será homenajeado como parte de las actividades que realizará el Museo del Cine Mexicano en conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano.

Agradecido por la distinción a su trabajo de casi cinco décadas, el actor comentó que es un gusto ser reconocido en un día en el que se celebra la actividad que más ama y que le ha dado trascendencia en el mundo.

Yo inicié en 1968 con -Robinson Crusoe- y de ahí seguí en la industria y ahora mis hijos Sofia y Hugo han seguido mis pasos, lo cual me llena de orgullo”, apuntó el actor, quien cumple este mes 77 años de vida.

Tengo doble motivo para celebrar”, dijo Stiglitz, quien continúa activo como actor y productor pues no piensa en el retiro aún, y sí en seguir generando más fuentes de empleo.

En tanto, Francisco Maciel, Director del Museo del Cine Mexicano, señaló que en la primera edición de esta conmemoración no podían dejar de homenajear a un hombre como Stiglitz, quien es una leyenda de la industria nacional.

De acuerdo a que se declaró el 15 de agosto Día Nacional del Cine Mexicano, el evento tendrá lugar ese día en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, donde también se distinguirá por sus 59 años de carrera a La Única e Internacional Sonora Maracaibo.

En este marco, la agrupación en conjunto con Jenny and the Mexicats entonarán el tema No dejes de quererme, letra que fue banda sonora de la cinta Besos de azúcar de Carlos Cuarón.

Tenemos muchas sorpresas para esta celebración”, dijo Maciel, al agregar que entre ellas, harán una exhibición de la primera proyección de cine en México.

Lo recaudado durante este evento servirá para continuar con el proyecto del Museo del Cine que espera en breve abrir sus puertas al público.

Mientras tanto también se encuentran preparando una sala de exhibición en honor a Hugo Stiglitz, quien donó algunos objetos personales.