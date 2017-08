Será premiada Pink en los VMAs

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pink fue elegida para recibir el premio Vanguardia 2017, el equivalente de MTV a un homenaje a la trayectoria en video, dijo el martes el canal de televisión estadounidense.



El galardón se le entregará a la cantante, de 37 años, en reconocimiento de su impacto en la música, la cultura pop, la moda y la filantropía en sus 17 años de carrera, dijo en un comunicado el canal, una unidad de Viacom Inc.



La cantante de "Who Knew", nacida en Filadelfia, ha lanzado seis álbumes de estudio desde su debut en 2000 y ganó tres premios Grammy y seis premios MTV.



También es embajadora de UNICEF contra la desnutrición infantil y apoya causas que van desde el autismo a los derechos humanos.



Pink recibirá el homenaje durante los premios MTV de video el 27 de agosto en Los Ángeles, donde cantará su último sencillo "What About Us".



Artistas como Rihanna, Kanye West, Beyoncé y Michael Jackson recibieron anteriormente el premio Vanguard.