Serán rivales

Ciudad de México

Al hacer un balance de 2018 la actriz Silvia Pinal señaló que cierra este año con "mucho trabajo bendito sea dios, en la televisión las cosas están muy bien", en cuanto a su bioserie, aún desconoce cuándo saldrá al aire, pero expresó que podría competir con la de su hija.

Sobre su bioserie dijo en conferencia de medios previo a la entrega de presentes a los actores que beneficia la Asociación Rafael Banquells, que aunque sabe que hay avances: "Para 2019 la serie está ahí, no depende de mí sino de la gente que la está haciendo y del canal. Estaban muy entusiasmados, creo que ya se hizo algo, pero a la fecha desconozco".

Al cuestionarla si sabía que ya están anunciando en Imagen TV, la bioserie de su hija Alejandra Guzmán y de que se estrenará en 2019, le deseó buena suerte y mencionó que a lo mejor también la de ella se estrena "seguro nos ponen a competir".

Asimismo, se le preguntó si habrá enfrentamientos o pleitos a lo que inmediatamente respondió que "¿pleitos...? ¡¡¡Yo nunca me he peleado con mis hijas, no sé qué están sacando. Probablemente hubo diferencias, pero pleitos no.... ellas han sido siempre muy respetuosas conmigo!!!!

DESMIENTE TESTAMENTO

Respecto a que supuestamente ella ya hizo testamento y dejó sus papeles en regla recalcó que esas son mentiras: "De mi herencia no es cierto, si lo tengo –testamento- no lo voy a decir. Esos son inventos cosas de la gente que inventan cosas, no saben cuánto dinero tengo, ni cuanto doy, no saben nada, no voy a andar pregonando cosas. Eso son cosas tan importantes".

Sobre cómo pasará la Navidad y Año Nuevo indicó que de que se junta con todas sus hijas, aunque unas lleguen por la noche y otras por la madrugada eso será seguro, pero van a estar en familia, además confió que nadie opinó que fuera la reunión en casa de su hija Alejandra, "pero si lo hubieran dicho que bueno sería".

Sobre el mejor regalo que ha recibido durante su vida, simplemente con la cara de pícara empezó a reír.

Fue el teatro "Silvia Pinal" el sitio donde la "Diva del cine mexicano" y presidenta de la Asociación Rafael Banquells A. C., entregó este domingo diversos presentes a 100 actores honorarios de esta agrupación, a quienes además la destacada actriz les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo.

Previo a la entrega de regalos, la Pinal destacó al respecto que le gusta ver a sus compañeros disfrutar y recibir cariño: "Ellos como nosotros son gente que ha dado mucho al público y lo menos que podemos hacer es protegerlos y darles cariño".