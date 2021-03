Serán reconocidas por su trayectoria

Además de Goldberg, quien ha sido reconocida con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony; Day, cantante y actriz nominada al Premio de la Academia, y Zendaya, estrella de la serie de drama "Euphoria", serán galardonadas la actriz, cantante y compositora Cynthia Erivo y la actriz Michaela Coel.

Day, quien competirá por un Oscar unos días después por su papel estelar en "The United States vs. Billie Holiday", también cantará durante la velada.

La actriz de "Orange Is the New Black" Laverne Cox conducirá el evento, que este año se enfocará en la resiliencia de las mujeres negras en Hollywood a través de su historia y durante el año de la pandemia.

DESTACAN SU PODER

"Essence ha demostrado nuestro compromiso para resaltar el poder y la resiliencia de las mujeres negras por 50 años, y parte de eso ha incluido crear oportunidades para realzar y reconocernos unas a otras cuando más nadie lo haría", dijo la directora de estrategia y compromiso Latraviette D. Smith-Wilson en un comunicado.

El evento, desde 2008 un almuerzo sólo por invitación durante la semana de los Oscar, lucirá y se sentirá más como otras ceremonias de premios en esta ocasión, con una transmisión en vivo a través de Essence.com y EssenceStudios.com a partir de las 7 p.m. de Nueva York (2300 GMT).