Serán parte de la final

La octava temporada de The Walking Dead no ha dejado indiferente a nadie. Después de vivir casi un año bajo el yugo de Los Salvadores, los supervivientes de Hilltop, Alexandría y El Reino continúan sin dar marcha atrás en su guerra sin cuartel contra los hombres de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Es por eso que no han faltado combates y escenas épicas, e incluso la muerte de uno de los miembros originales del grupo. Ahora, y de cara a su episodio final, hay dos personajes que todo apunta serán clave para el desenlace.

Por un lado, desde The Walking Dead Fan Bag, se han preguntado si Jesús (Tom Payne) contará con un papel relevante en este punto, teniendo en cuenta que hace ya bastantes capítulos que no interviene de forma significativa. Pese a todo, las primeras imágenes que ha compartido AMC sobre el capítulo han dejado claro que estará presente en el asalto final y combatirá mano a mano con sus enemigos.

INDISPENSABLES

Y es que si existe alguna esperanza de que Rick (Andrew Lincoln) y Negan puedan solucionar sus problemas al estilo que Carl (Chandler Riggs) les recomendó para lograr un futuro de paz y convivencia, Jesús será indispensable. En su día, fue de los pocos que defendieron la opción de hacer prisioneros en Hilltop y no acabar con sus vidas.

Serán ambos líderes quienes tengan la última palabra de cara a una resolución pacífica del conflicto, pero Jesús parece el más indicado para echarles una mano.

Otro de los personajes que ha contado con uno de los arcos más interesantes de la temporada, ha sido Eugene (Josh McDermitt). Pese a que la opinión más extendida entre los fans es que se trata de un cobarde chaquetero, se ha demostrado en varias ocasiones que el único bando que defiende, es el de su propia supervivencia. Ayudó al padre Gabriel (Seth Gilliam) a escapar del Santuario, pero al mismo tiempo se negó a ayudar a las esposas de Negan a envenenarle.

LO QUE SE ESPERA

"Casi Nadie ha predicho correctamente lo que le espera a Eugene durante el final de la temporada 8 y de cara al futuro. Eso nos gusta. Podemos decir que tiene mucho que mostrar en ese episodio final", han asegurado desde The Walking Dead Fan Bag.

El personaje al que da vida Josh McDermitt continúa en su lucha interior lidiando con el odio a sí mismo, pero está claro que el grupo de Rick no lo recibirá con los brazos abiertos. Ya lo dejó claro Rosita (Christian Serratos) en el 8x15, con su intención de meterle en un agujero donde no viera la luz del día salvo para ayudar a los supervivientes. Escapó de ese destino, pero no hizo sino aumentar su frustración y "sed de sangre", por lo que el resto sigue siendo una incógnita.

El próximo capítulo de The Walking Dead no será solo el final de la octava temporada, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la serie.