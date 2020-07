Serán papás

La actriz África Zavala y su pareja León Peraza darán la bienvenida a su primogénito en plena pandemia. La también modelo, con ocho meses de embarazo, ya tiene todo listo para recibir al bebé, que se llamará León.

“Estoy en la recta final. Yo creo que todas las mamás nos da nervio ese momento y más las primerizas que no tenemos ni idea, pero estoy muy contenta”, aseguró en entrevista.

Sin embargo, Zavala reconoce que el momento en que llegará su bebé quizás no es el adecuado.

TODO PREVISTO

“Sí da miedo (la situación). Tienes que hacerte una prueba de Covid-19 antes de ir al hospital, entonces ¿cómo le atino para hacerme una prueba y saber que mi bebé nacerá en ese tiempo? La prueba te la dan hasta después de 72 horas, y después tienes 5 o 7 días para tener a tu bebé, si no te tienes que hacer otra.

“Pero yo pienso: ‘¿qué tal que me la hago y aún no pasan las 72 horas y ya tendré a mi bebé? En los hospitales lo que hacen es que te llevan a los casos de Covid, y eso es algo que da miedo, pero bueno, todo se está haciendo con mucho cuidado, aunque me haga la prueba cada semana porque no se sabe cuándo nacerá”.

SIN DIFICULTADES

Afortunadamente Zavala ha disfrutado su embarazo, ya que no ha tenido ninguna dificultad.

Sólo ha subido ocho kilos (uno por mes), pues su antojo más recurrente han sido frijoles con queso y huevo, mientras que aún no se decide en tener a su bebé por parto natural o bajo el agua.

“Los primeros tres meses fueron los peores. Cuando no sabía que estaba embarazada, decía: ‘¿qué me está pasando?’. Me sentía muy cansada, rara, tuve muchos ascos, pero después de eso me ha ido muy bien”.