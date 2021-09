Serán honrados en EU

El festejo, que se presentará virtualmente y llega tras varias ediciones de una "Celebración del Cine Negro", tiene como objetivo poner el foco en las contribuciones de grandes artistas nominados y ganadores del Óscar, como los nombres antes mencionados.

Asimismo, la intención es impulsar el cine latino en general, un mercado de la industria que no siempre obtiene el reconocimiento que se merece.

El mexicano Bichir es uno de los histriones latinos más importantes de los últimos años en Hollywood.

Entre sus próximos proyectos se encuentra el filme de terror Chupa, al lado del cineasta Jonás Cuarón, y la adaptación televisiva de la historia vampírica Let the Right One In.