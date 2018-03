Serán Funcionarios de casilla los nacidos en febrero y marzo con apellido F

Los ciudadanos nacidos en el mes de febrero y marzo y cuyos apellidos inicien con la letra F, son los que durante las próximas semanas serán visitados por personal del Instituto Nacional Electoral (INE) e invitados a capacitarse para ser funcionarios de casilla el 1 de julio próximo.



A fines de enero se determinó mediante sorteo que febrero y el mes siguiente, marzo, serían los meses de nacimiento de los ciudadanos que serán llamados a integrar las mesas directivas de las 155 mil casillas que se proyecta instalar.

En un segundo sorteo realizado hoy por el Consejo General se definió, de entre las 26 letras del alfabeto, que deberá iniciar con F el apellido paterno de los ciudadanos seleccionados.



Con esos datos, mes de nacimiento y letra inicial del apellido, se determinará quiénes serán el millón 400 mil ciudadanos que serán visitados por el INE para invitarlos a capacitación y a participar en todas las mesas directivas de casilla del país.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que hoy nadie sabe quiénes son los que serán funcionarios de mesas de casilla, y el hecho de que se definan por azar es una fórmula de combate a la desconfianza y blinda al proceso de probables intromisiones indebidas.



Esa incertidumbre, a cuatro meses de la jornada electoral, “constituye la mejor garantía de que los votos serán contados y serán contados bien”, añadió, pues en México las elecciones no las hace el INE, sino las y los ciudadanos, y “son ellos la mejor garantía de que los votos se contarán de manera imparcial y objetiva. En México los votos no los cuenta el INE, no los cuentan los partidos políticos, los cuentan las y los ciudadanos”.



El Consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral informó que a partir del día 4 de marzo serán sorteados el 13% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de cada una de las secciones electorales.

Al día siguiente se hará la impresión, en los 300 Consejos Distritales, de las notificaciones respectivas, y el 7 de marzo inicia el trabajo de los capacitadores electorales que han sido designados para visitar a las personas sorteadas en sus domicilios.



Los capacitadores visitarán a más de 11 millones de ciudadanos para convencerlos de capacitarse para ser funcionarios de casilla.