Serán espías en Netflix

Halle Berry tendrá un papel protagónico junto con Mark Wahlberg en Our Man from New Jersey, la próxima película de espías para Netflix, reportaron medios internacionales.

Wahlberg también producirá la película, en colaboración con Stephen Levinson, tras el exitoso lanzamiento de Spenser Confidential el año pasado en la plataforma de streaming. El guion de la película proviene del guionista David Guggenheim (Safe House, Designated Survivor), basado en una idea de Levinson.