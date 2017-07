Será Jonathan Dos Santos jugador del LA Galaxy

Jonathan dos Santos será oficializado en las próximas horas como jugador del Galaxy de Los Ángeles, pese a la recomendación de Juan Carlos Osorio a los seleccionados que militan en Europa de no caer en la tentación de la MLS.



Cinco millones de dólares en la transacción con el Villarreal, y entre 2 y 3 MDD de salario por temporada, habrían bastado para amarrar al ex jugador del Villarreal, de acuerdo con la página web estadounidense Goal.



La operación se concretó pese a que luego de palpar el nivel futbolístico de Giovani dos Santos en la Copa Confederaciones, se ventiló que el técnico de la Selección Mexicana solicitó a los mexicanos que militan en Europa no ir a la Major League Soccer para que no bajaran su nivel futbolístico a un año del Mundial.



Apenas la semana anterior, Osorio destacó a jugadores como Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Hirving Lozano y Carlos Salcedo por la decisión de mantenerse en Europa y buscar nuevos retos competitivos. Al parecer Jonathan se desmarcó de dicho mensaje.



Zlatan Ibrahimovic, André-Pierre Gignac y Darío Benedetto estuvieron en la órbita del cuadro angelino, que ya tiene dos jugadores franquicia Giovani dos Santos y el mediocampista francés Romain Alessandrini.



La oferta económica y el jugar con su hermano Giovani incidieron en la decisión de Jonathan, que ya ha compartido club con su hermano tanto en las inferiores del Barcelona como en el Villarreal y en la Selección Mexicana.



El acuerdo se cerraría este martes. Aún no se revelan mayores pormenores sobre el fichaje.