Será el próximo torneo el adiós de Damián Álvarez

Monterrey, México.- El extremo izquierdo de los Tigres, Damián Álvarez, reveló que el próximo torneo sería el último que juegue al futbol, pues tiene en mente retirarse.



El argentino dijo que será un semestre de definiciones luego de 7 años de vestir la camiseta de los Tigres.



Álvarez de 38 años dio la noticia este mediodía en conferencia de prensa en el arranque de los entrenamientos de los Tigres rumbo al Apertura 2017.



"Me siento con la ilusión de ganar algo este semestre empezando por el 16 de julio contra Chivas y siempre hay que querer más.



"Son cosas que voy pensando y este semestre va ser de definiciones para mí. El último torneo dije. Me faltó ganar la Concacaf e ir al Mundial de Clubes", expresó.



Damián se mostró agradecido de poder elegir el momento de su retiro del futbol profesional que inició en 1998 con la camiseta de River Plate.



"Hay un momento en qué hay un corte y uno tiene que pensar que ha hecho cosas y es bueno y una bendición el verse con la condición de decir hasta cuando y no al revés y supongo que sería una buena decisión en el momento justo", señaló.