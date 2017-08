Será abuelo Michael Douglas

Cd. de México.- Michael Douglas se convertirá en abuelo, pues su hijo Cameron, de 38 años, está esperando un bebé con su pareja, Viviane Thibes, de 39 años, una brasileña instructora de yoga, informó People.



"Todos están preocupados por él. Michael está mirando al futuro, para ser abuelo", dijo una fuente cercana al actor.



La paternidad de Cameron Douglas llega un año después de que éste saliera de la cárcel, tras cumplir siete años de condena por posesión de drogas.



Cameron fue sentenciado a cinco años por posesión de heroína y venta de metanfetamina. Su condena se extendió dos años más cuando admitió que seguía consumiendo drogas en prisión.



El joven apareció en el filme It Runs In The Family, del 2003, junto a su padre, Michael, y su abuelo, Kirk Douglas.



Thibes fue vista con Cameron por primera vez justo después de que éste salió de prisión en agosto del 2016. Recientemente, han sido vistos tomados de la mano en Nueva York.