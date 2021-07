Será voluntario el regreso a las clases

"Que se sepa oficialmente que ya vamos a regresar a las aulas por la importancia que tiene la educación presencial, no fue mala la opción la educación a distancia, pero nunca será lo mismo que la presencial", expresó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el regreso formal a clases presenciales en el país a partir de la primera semana de junio, aunque precisó que no será obligatorio y va a continuar el sistema de educación a distancia.

Que sea voluntario, no es para pelearnos, si no hay acuerdo en la comunidad educativa y existen padres que se niegan, están en su derecho y no es obligatorio porque va a continuar la educación a distancia". Andrés Manuel López Obrador

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal consideró que ya existen condiciones para el regreso a clases presenciales en el nivel básico de educación, argumentando que ya se vacunó contra el Covid-19 a los adultos mayores y el personal docente.

"Que sea voluntario, no es para pelearnos, si no hay acuerdo en la comunidad educativa y existen padres que se niegan, están en su derecho y no es obligatorio porque va a continuar la educación a distancia", indicó.

El presidente López Obrador informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), emitirá este día el lineamiento para formalizar el regreso a clases presenciales en el país.

BUSCAN SALVAR CICLO ESCOLAR

Al respecto, dijo que aún se está a tiempo de salvar este ciclo escolar que culmina el próximo 9 de julio y dijo:

"Tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más para que en este tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos de nivel básico", refirió.

En ese sentido, el mandatario consideró importante el regreso a clases presenciales para tener un diagnóstico educativo y saber quiénes van a regresar o no, a las aulas.

"No podemos demorarnos porque habrá atrasos, no podemos decir en el discurso las bondades de la educación y que no nos importe el regreso a la normalidad en lo educativo", dijo López Obrador, y pidió a los gobiernos estatales y municipales, su apoyo para regresar a clases.