Será Vicente Fernández

"Interpretar a Vicente (Fernández) me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio".

Además, el famoso presentó imágenes caracterizado de Vicente Fernández, con un traje de charro y sombrero, así como con bigote.

Caracol Televisión realizará una bioserie sobre Vicente Fernández, que cuenta con el aval de la familia y con el del cantante. Esta se estrenará en Netflix y tendrá locaciones en Estados Unidos y México.

La serie abarcará desde la infancia del cantante, en Jalisco, hasta la cumbre de su éxito, se adelantó. En total tendrá 36 episodios.

Vicente Fernández sigue hospitalizado por el Síndrome de Guillián-Barré que padece desde principios de agosto.

El intérprete de "La Ley del Monte" acudió a un hospital de Guadalajara por una caída. Ahí se le detectó el síndrome, que no tiene cura pero puede tratarse.