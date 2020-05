Será una débil temporada

Los seis años de campaña de los fans para una película individual de Black Widow estaban dando resultado. Por fin, una cinta pondría a la popular Avenger interpretada por Scarlett Johansson en el papel protagónico. Y, como muchos de los espectáculos más grandes de Marvel, iba a estrenarse en el fin de semana del 1 de mayo.

"Black Widow" ("Viuda Negra") iba a dar inicio a lo que prometía ser otra lucrativa temporada de verano en el cine, que en Estados Unidos va del Día de los Caídos (a finales de mayo) al Día del Trabajador (a principios septiembre) y suele recaudar unos 4.000 millones de dólares, casi el 40% de la taquilla norteamericana anual. Y había muchas otras cosas en la puerta: el regreso de Tom Cruise a uno de sus papeles más emblemáticos, una secuela de "Wonder Woman" ("Mujer Maravilla"), cintas originales de Christopher Nolan y Wes Anderson y más. Pero entonces sucedió lo impensable.

Ahora Hollywood se enfrenta a una temporada de verano destrozada que comenzará meses más tarde, e incluso eso es incierto. El lunes, el estreno de la película de Judd Apatow sobre Pete Davidson "The King of Staten Island" se cambió a video casero el 12 de junio, siguiendo el camino de "Artemis Fowl" ("Artemis Fowl: El mundo subterráneo") de Disney, que llegará a Disney Plus el 12 de junio, y "Scoob!" ("Scooby!") de Warner Bros., el 15 de mayo.

Unos pocos estados se están planteando la posibilidad de abrir pronto los cines; Texas lo haría este mismo viernes. Pero ninguna película de gran presupuesto se estrenará hasta mediados de julio. La primera será el thriller de Christopher Nolan "Tenet", de Warner Bros., que ha defendido con vehemencia su estreno del 17 de julio. Poco después, Disney planea estrenar "Mulan" ("Mulán") el 24 de julio, cuatro meses después de la fecha original. Y luego vendrá "Wonder Woman 1984" ("Mujer Maravilla 1984") el 14 de agosto, dos meses después de lo planeado. Es algo, pero es tan sólo el cascarón de lo que se suponía que iba a ser el verano boreal de 2020.

"Ahora estamos 50% por debajo", dijo el analista de Comscore Paul Dergarabedian. "Si los cines abren a mediados de julio compensarán algunos de los modelos más desastrosos. Pero sería ingenuo pensar que vamos a recuperar toda esa taquilla".

Los estudios han dependido por décadas de los ingresos masivos del verano, pero en años recientes descubrieron que las películas pueden facturar grandes montos casi en cualquier mes.

Eso se pondrá a prueba con el calendario tan cambiado de Hollywood. "The French Dispatch" de Wes Anderson se estrenará el 16 de octubre, "Black Widow" el 6 de noviembre y "Top Gun: Maverick" está programada ahora para Navidad.

Algunas películas abandonaron por completo el 2020, incluyendo la nueva entrega de "Fast and Furious" ("Rápidos y furiosos"), "F9"; la aventura de Dwayne Johnson y Emily Blunt "Jungle Cruise" y "Ghostbusters: Afterlife" ("Ghostbusters: El legado"), que se pasaron para 2021.

No es tan sencillo como permitir que los cines reabran. Los cines necesitan nuevas películas para exhibir y el estreno más grande en el horizonte, "Tenet", está a casi tres meses.

"La industria del cine también es una industria nacional", dijo la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, por sus siglas en inglés) en un comunicado. "Hasta que la mayoría de los mercados en Estados Unidos se abran, y los mercados más grandes en particular, es poco probable que se estrenen grandes películas".

La principal cadena de cines del país, AMC, que opera en 630 cines en Estados Unidos, dijo en un comunicado que para poder reabrir, "es necesario ver un calendario regular de nuevas producciones grandes que realmente emocionen a la gente".

AMC dijo que abriría semanas antes de que se estrenen producciones como "Tenet" y "Mulan" usando una "programación creativa" de películas previamente estrenadas.