Será un contrapeso Consejo Ciudadano

Cd. Victoria, Tam.

Este miércoles rindieron protesta los nueve integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de los cuales cinco pertenecen a la asociación civil Justicia Tamaulipas por lo que su presidente, Giovanni Francesco Barrios Moreno, adelantó que este órgano será contrapeso del comisionado estatal Jorge Ernesto Macías Espinosa.

"La fuerza jurídica que tiene el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas es muy importante porque no va a estar solo el comisionado a hacer, o no hacer, como está haciendo el día de hoy que no ha hecho absolutamente nada para buscar a los nuestros", aseguró Barrios Moreno, "vamos a exigir que lo cumpla y si no, que se largue, no vamos a ser simulación de nadie".

Los integrantes del Consejo Ciudadano rindieron protesta ante el Pleno en el Congreso del Estado este miércoles, dicho órgano de la Comisión Estatal de Búsqueda es de carácter honorífico, no obstante, el representante de la asociación civil reynosense consideró que la ley atribuye a este de facultades para servir como contrapeso del comisionado estatal y la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

"La voz que hoy otorga el Congreso como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene mucha importancia porque no vamos a simular, vamos a exigir que se trabaje conforme a Derecho en las búsquedas apegados a los protocolos nacionales, lo cual tampoco se ha cumplido de acuerdo con el comisionado, y si incumple él que se vaya".

Al contar Justicia Tamaulipas con mayoría dentro del Consejo Ciudadano anunció que buscará presidir dicho órgano con lo cual se buscará presionar al comisionado estatal para que aplique la normatividad comprendida en la Ley de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas para la búsqueda de los desaparecidos tanto en vida como en fosas, "el Consejo Ciudadano está para hacer recomendaciones y a su vez para acompañar en las búsquedas al comisionado".