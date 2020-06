´Será un arma de doble filo´

La cuestión sí se va a complicar en la cuestión operativa y eso nos preocupa y es ahí donde van a salir los ciudadanos que dicen México es libre, yo puedo andar donde quiera, a mí no me importa, eso no es verdad". Bladimir Cortez, presidente de Canirac

Desde este lunes restaurantes comenzarán a abrir sus puertas, y aunque es positivo será un cuchillo de doble filo porque deben seguir protocolos estrictos de salud y muchos ciudadanos no acatan las medidas y no creen en la enfermedad, lo que pudiera derivar hasta en la clausura de los negocios.

Autoridades estatales anunciaron el regreso a la nueva normalidad en diferentes fases, entre ellas se encuentran la industria restaurantera, pero para la industria será una carga operativa doble, al estar solamente al 25 por ciento.

Bladimir Cortez, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa (Canirac), comentó que van a poder abrir al 25 por ciento de capacidades de cada negocio, controlando el acceso, aunque ya tienen avance con protocolos, tendrán que obtener certificación, por lo que esperan que en el transcurso de estos días se vayan adaptando a las reglas de operación.

Por ejemplo si a un restaurante le caben 100 comensales, solamente podrán meter a 25.

"Nuestra postura es pedirle al Gobierno prórrogas para poder ir cumpliendo, obviamente tenemos que cumplir con lo más básico e indispensable, el control de la gente, uso del cubrebocas, el desinfectar constantemente, sanitizar, ya los restaurantes desde el viernes nos hemos estado preparando operativamente como en el tema de la salud", dijo.

NO HACEN CASO

El dirigente recalcó que les preocupa el hecho de controlar el acceso, ya que se deben colocar anuncios en la entrada -donde avisa que si un cliente o comensal presenta síntomas del Covid, se omita entrar-, porque si se ve un cliente tosiendo o con gripa, la obligación será llamar a las autoridades de salud para que vengan por la persona y se la lleven para muestra del Covid-19.

Además en Matamoros ya hubo operativos con clausura de negocios, porque un cliente no traía cubrebocas y el dueño del negocio es responsable, y al final de cuentas los restaurantes serán los afectados al momento de abrir las puertas si los ciudadanos no se comportan con civismo y educación.

"La cuestión sí se va a complicar en la cuestión operativa y eso nos preocupa porque al ser una empresa de servicio tendremos que dar todas las comodidades al cliente y es ahí donde van a salir los ciudadanos que dicen ´México es libre, yo puedo andar donde quiera, a mí no me importa´, y eso no es verdad, que desgraciadamente aun hay mucha gente que por una u otra razón, por falta de civismo, conciencia o responsabilidad, vamos a batallar en ese sentido, no van a acatar las normas", dijo.

Y agregó: "Eso nos preocupa porque la autoridad ha sido muy clara al ser nosotros una empresa que maneja alimentos somos un giro de negocios con alta probabilidad de convertirnos en foco de contagio, pero dependemos en un 80 por ciento de la ciudadania, el hecho de que digan el presidente anda de gira porqué yo no; López Gatell dice que los cubrebocas no son necesarios.... toda esa desinformación a la hora de la hora sí nos va afectar".

MÁS GASTOS

Comen ansias por reapertura

El dirigente de los restauranteros comentó que ya se está viendo la recontratación de meseros, de personal, reapertura de turnos, lo que va a incrementar los gastos operativos, con la esperanza de aumentar las ventas, pero en Monterrey y McAllen no han visto repunte en ventas.

"Es una navaja de doble filo porque vamos a poder abrir, algunos dirán que estaban mejor vendiendo a domicilio porque no tenía tanto personal, tanto gasto y ahora debo tener prendido el aire acondicionado, gastar en gel, sanitizando, estoy gastando más con la esperanza, estamos ansiosos por abrir a la comunidad, pero sí es un cuchillo de doble filo", recalcó.

"Estamos contentos pero preocupados porque lo que se anunció del brote de contagio en el Hospital general, fue un punto en contra para la reapertura, estuvimos a nada de no reabrir", finalizó.