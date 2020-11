Será renovada por Netflix

Steve Carell volverá al espacio ahora que Netflix ha renovado para una segunda temporada su serie Space Force.

Para la siguiente entrega, la producción de la comedia se moverá de Los Ángeles a Vancouver, y así reducir costos, informó The Hollywood Reporter.

El show, protagonizado por Carell, comenzará grabaciones el próximo año y aún no se ha anunciado cuándo estrenará en la plataforma de streaming.

Además, Norm Hiscock, quien ha trabajado en series como Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation y King of the Hill, se sumará como showrunner.

Para la próxima entrega, el actor y coprotagonista de la historia, Jimmy O. Yang, se integrará al equipo de escritores.

Space Force fue creada por Carell y Greg Daniels, otrora showrunner de la exitosa The Office.

Está inspirada en la orden del Presidente Donald Trump de establecer a la fuerza espacial como parte del equipo militar de Estados Unidos.