Será reconocido en NY

Nueva York, E.U.

Justin Timberlake será reconocido el próximo mes por sus habilidades como compositor.

El cantante recibirá el Premio Ícono Contemporáneo del Salón de la Fama de los Compositores el 13 de junio, en la 50 ceremonia anual de incorporación al Salón en Nueva York.

EL SEGUNDO EN RECIBIRLO

Timberlake es la segunda persona en recibir el galardón, la primera fue Lady Gaga en 2015.

El Salón de los Compositores dijo que este premio es otorgado a un compositor y artista que ha adquirido estatus de ícono en la cultura pop.

Timberlake ha coescrito todas sus canciones como solista, desde "Cry Me a River" hasta "SexyBack" y "Can't Stop the Feeling!", la cual le mereció una nominación al Oscar.

MÁS INCORPORADOS

Entre los artistas que serán incorporados este año al Salón de la Fama de los Compositores están Missy Elliott, Cat Stevens, John Prine, Tom T. Hall, Jack Tempchin y Dallas Austin.