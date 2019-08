Será reconocido en La Mostra

Roma, Italia

El cineasta Konstantinos Costa-Gavras será distinguido con el premio Jaeger-LeCoultre en la próxima Mostra del Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, anunciaron este miércoles sus organizadores.

Será la ocasión para estrenar además la última película escrita y dirigida por este veterano realizador, Adults in the Room, una coproducción greco-francesa basada en el libro homónimo del ex Ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, declaró en un comunicado que el oscarizado Costa Gavras merece este reconocimiento por ser uno de los grandes cineastas de la modernidad.

Pero sobre todo porque ha sabido hacer de la política un tema fascinante, un asunto como otro cualquiera, trasladándolo al gran público.

"Un modo no solo de escapar de la etiqueta de cineasta político que siempre se le ha atribuido, a menudo de forma polémica y reduccionista, sino para reivindicar la fidelidad tranquila y sinceramente democrática de un cine popular que no renuncia a hacer reflexionar, crear debate y provocar emociones profundas", alega.

Su más reciente trabajo, Adults in the Room, protagonizado por Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis y Ulrich Tukur, narra una tragedia humana.

Consiste, explica la Mostra, en una historia de personas atrapadas en una red de poder, los encuentros del Eurogrupo que impusieron la austeridad a Grecia en la crisis.

"Una trampa claustrofóbica sin punto de salida, que ejerce presiones en los protagonistas. Es na tragedia griega en sentido antiguo. Los personajes no son buenos ni diabólicos, sino que están guiados por las consecuencias de su propia concepción del bien. Una tragedia de nuestros días", afirma.

El premio Jaeger-LeCoultre llega a su decimoquinta edición en la Mostra, tras haber sido asignado a otros cineastas como Agnés Varda (2008), Sylvester Stallone (2009), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola (2013) y Brian De Palma (2015).

Costa Gavras (Atenas, 1933) recibirá este reconocimiento en la noche del sábado 31 de agosto en la Sala Grande del Palacio del Cine del Lido veneciano, donde se celebra el festival.

Nacido en Grecia, el cineasta emigró a Francia con 22 años y, en 1965, rodó su primera película, Los Raíles del Crimen.

Fue el inicio de una carrera que le valieron numerosos reconocimientos internacionales.

Entre estos el Óscar a la Mejor Película de habla no inglesa en 1969 por Z, y otro al Mejor Guión en 1982 por Missing.