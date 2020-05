Será polémico su libro

Una biografía sobre los Duques de Sussex, Enrique y Meghan, avivará la polémica en la familia real, aseguran.

El libro de 320 páginas, titulado provisionalmente “Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan”, saldrá a la venta el 11 de agosto.

El libro, escrito por dos periodistas (Omid Scobie y Carolyn Durand) calificados como afines a los argumentos de los Duques, hará un retrato halagador de la pareja.

Fuentes del Palacio temen que se trate de un ejercicio más cercano a un ajuste de cuentas que a un retrato objetivo de su romance.

Según medios británicos, hay temor de que la obra muestre la tensa relación entre la pareja y la familia real, y que aparezcan detalles incómodos sobre los motivos que les llevaron a abandonar Gran Bretaña y sus obligaciones institucionales.