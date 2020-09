Será papá de emergencia

Antes de que Mauricio Ochmann fuera padre, en las fiestas y reuniones de sus amigos era más común encontrarlo jugando con los niños que platicando con los adultos.

El actor, quien siempre quiso una familia, ahora no puede imaginar su vida sin sus hijas, pues destaca que tener a Lorenza (de 16 años) y Kailani (de 2) le han enseñado a disfrutar la vida.

"Estoy muy agradecido con la vida, porque uno de mis mayores sueños siempre fue ser papá y ya lo cumplí dos veces. Sin ello, no estaría completo y seguiría siendo una misión por cumplir", reflexiona el actor en entrevista virtual, en la que lo acompañó Kailani.

"Desde que nació Lorenza, se me quitó la prisa por muchas cosas, aprendí a disfrutar las 24 horas del día. Ser papá me afianzó y no me imagino no siéndolo. Ahora, tampoco me imagino como papá de más, estoy feliz con ellas dos, ¡pero uno nunca sabe!".

POR FIN EL NIÑO

Como la paternidad es un tema tan presente en su vida, Ochmann se sintió identificado con Alex, un publicista que sueña con al fin tener un bebé, su personaje en Ahí Te Encargo, que estrena el viernes en Netflix.

En la película, Alex no logra convencer a su esposa Ceci (Esmeralda Pimentel) de hacer crecer la familia, pues ella es una abogada cuya carrera va en ascenso.

De tal manera que, cuando él reciba el encargo de cuidar a un bebé y la madre desaparezca, los problemas estallarán.

"Los papeles se invierten, porque aquí el reloj biológico es el del hombre y le dice que debe ya ser papá, pero Ceci es independiente y quiere crecer profesionalmente.

"Es una historia muy empática para identificarse con los personajes cuando les cae una sorpresa de un bebé de un año y tienen que sortear muchas cosas. Todo empieza a pender de un hilo, hasta su relación", adelanta el protagonista de Hazlo Como Hombre.