Será la nueva bruja Sabrina

La actriz Kiernan Shipka, que interpretó a Sally Draper en la serie Mad Men, se encargará de dar vida a la nueva bruja Sabrina en el remake que prepara la plataforma Netflix sobre Sabrina, the Teenage Witch, una famosa producción televisiva de los años 90.

Según informó este viernes Netflix a través de un comunicado oficial, Shipka interpretará a Sabrina Spellman, una joven bruja que intenta llevar una vida normal en su instituto mientras aprende a dominar y controlar sus poderes sobrenaturales.

La historia de Sabrina Spellman, que surgió del cómic The Chilling Adventures of Sabrina de la editorial Archie, ya tuvo una adaptación televisiva entre 1996 y 2003 con Sabrina, the Teenage Witch, una popular serie para el público infantil y adolescente que protagonizó Melissa Joan Hart.

Kiernan Shipka captó la atención de los telespectadores por su interpretación de Sally Draper, la hija de Don Draper (Jon Hamm) y Betty Draper (January Jones), en la aplaudida serie sobre el mundo de la publicidad Mad Men.

JOVEN ACTRIZ

Shipka, de 18 años de edad, ha trabajado recientemente en la miniserie Feud: Bette and Joan.

Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo y guionista de este nuevo proyecto sobre Sabrina que todavía no tiene título, dijo que Shipka siempre estuvo entre sus favoritas para el papel.

Esta es una versión más oscura y macabra de Sabrina y estamos increíblemente emocionados de que la gente vea a Kiernan haciendo suyo este icónico personaje”, añadió.

Netflix indicó que la nueva producción sobre Sabrina tendrá dos temporadas, con 20 episodios en total de una hora de duración.