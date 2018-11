Será narco educado y elegante

Ciudad de México

Mostrar más reales a los nuevos narcotraficantes al alejarlos del retrato que hasta ahora ha aparecido en televisión y presentarlos como ejecutivos cultos y elegantes que destacan en las grandes esferas de negocios, será la apuesta en la serie "El último dragón".

Protagonizado por Sebastián Rulli, el programa mostrará otro lado del crimen organizado que no se ha usado en las narcoseries, pues no busca caer en estereotipos sino refrescar el género.

"La serie trata el tema de la corrupción y la violencia que a todos nos concierne, al igual que el narco, pero con un punto de vista renovado y no como estamos acostumbrados a verlo en la televisión hasta ahora. Ya no es la historia típica del que tiene mucho dinero y se anda comprando coches lujosos, cadenas de oro y anda con muchas mujeres. Es un tema mucho más real donde los que realmente tienen poder se pueden vestir de traje y manejan un nivel cultural mucho mayor en un mundo donde las finanzas mueven todo y no tienen por qué ser violentas", explicó Rulli.

Su personaje será el líder del narcotráfico que no maneja una camioneta, sino que se presenta como un hombre elegante con una mentalidad de guerrero.

Ninguna escena se filmará en foros, sino que habrá locaciones en México, Estados Unidos, España y Japón, por lo que Rulli está por partir dos semanas para filmar escenas en oriente.