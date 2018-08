Será muy mala

Ciudad de México

Camila Sodi tiene una némesis y es la colombiana Vanesa Restrepo, quien le hará pasar malos momentos en la serie televisiva Falsa identidad.

Mientras el personaje de Sodi es una chica que huye de Sonora para no ser maltratada por su marido, el de Restrepo es una bailarina de cabaret, en el cual existe una red de tratante de blancas.

"Soy fastidiosa, envidiosa y le tira mala onda al personaje de Camila y eso ya es divertido", señala Vanessa.

"El personaje es de una cabaretera actual, no teibolera, cuyo show es como el gancho, sin saber, de otras mujeres para esa red", abunda.

PARA TELEMUNDO

Falsa identidad es coprotagonizada por Sodi (Cómo cortar a tu patán) y Luis Ernesto Franco (Los inadaptados), siendo una producción de Argos para Telemundo.

Hacer sufrir a Sodi no fue complicado, comenta divertida la actriz de El habitante, sino que sin ser bailarina, haya tenido que aprender diversas coreografías a sus 31 años.

"Al principio me dio pánico, pero con los ensayos y el apoyo de compañeros hoy estamos sacando números maravillosos; tomé clases de pool dance y ballet, me desvelaba viendo coreografías porque se me hizo una obsesión y pues muchas bailarinas realmente comienza desde los cuatro años, a mi edad "cómo hacer lo mismo", ríe la actriz.

La también conductora de Los interioristas, de Discoveri H&H comenzó su trabajo hace un mes y al menos le quedan otros dos, para los más 80 episodios en producción.