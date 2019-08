Será Michelle Obama en 'First Ladies'

Ciudad de México





Viola Davis encarnará a Michelle Obama en la serie First Ladies, que destacará la importancia de algunas carismáticas primeras damas en la política estadounidense reciente.

Así lo ha anunciado Showtime, productora de la ficción televisiva, que tendrá como protagonistas de su primera temporada a Eleanor Roosevelt, Betty Ford y la propia Michelle. Aaron Cooley será el

encargado del libreto de la serie, además de formar parte de la producción ejecutiva.

EN FICCIÓN

First Ladies llevará a Michelle Obama a la ficción después de que la esposa del ex-presidente de EEUU fuera representada en Southside With You, lanzada en 2016, donde la primera dama fue encarnada por Tika Sumpter. Curiosamente, Michelle Obama no apareció en Barry, película que narra la vida de Barack Obama.

Junto al guionista Aaron Cooley, la propia Davis, Julius Tennon, Cathy Schulman, Jeff Gaspin y Brad Kaplan serán productores ejecutivos de la serie.