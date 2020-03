Será máquina asesina

Cuando el soldado Ray Garrison (Vin Diesel) es asesinado, su cuerpo termina siendo recuperado por Rising Spirit Technologies, una compañía que, por medio de nanotecnología, le devuelve la vida.

Sólo que Ray regresa convertido en una máquina sobrehumana de matar y sin un solo recuerdo de su vida anterior.

A CARTELERA NACIONAL

Ahora, con sus nuevas habilidades de inmensa fuerza y capacidad de regeneración, tendrá que decidir entre averiguar quién es, cobrar venganza de quienes lo aniquilaron o continuar con este momento en la trama de Bloodshot, que se estrena este viernes.

"No solamente habla de segundas oportunidades, sino de cuando tenemos una idea de algo que es y nunca sabemos cuál es la verdadera versión. Es como un juego dentro de eso, es percepción, lo que vemos versus lo que es.

"Lo que me gustaba de la temática de las segundas oportunidades es qué podemos hacer: Vivir en esta vida de repetición o poder tomar la mejor opción con lo que tenemos y vivir la mejor versión de eso", compartió la mexicana Eiza González, quien da vida a K.T.

BASADA EN CÓMIC

Basada en el cómic homónimo, creado por Kevin VanHook, Don Perlin y Bob Layton para la editorial Valiant, la película de acción es dirigida por el experto en efectos visuales Dave Wilson y escrita por Jeff Wadlow y Eric Heisserer.

"No estaba muy familiarizada con el mundo de Valiant ni con Bloodshot, por eso también me llamó mucho la atención, porque era un proyecto que se vendía nuevo, no había sido explorado aún.

"Algo que me gusta es hacer proyectos originales, que sean novedosos, porque te permite crear más cuando hay menos expectativas y presión".

Tras participar en grandes producciones como Baby: El Aprendiz del Crimen y Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, en Bloodshot la actriz cuenta con un rol importante dentro de la trama, un papel que le ofreció Wilson, quien debuta como director.