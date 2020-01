Será Mama Morton

Angélica Vale confesó que apenas la tarde de este viernes haría su primer ensayo presencial con la compañía de "Chicago", pero la oportunidad de realizar un papel dentro de un musical escrito por Bob Fosse era una oportunidad que no podía rechazar.

"Mama Morton es una cereza del pastel preciosa, obviamente Velma y Roxie no me van, además este personaje es que le hacen los actores invitados en todo el mundo. Es un gusto que me puedo dar y estoy fascinada que me hayan invitado".

Este personaje lo alternará con la actriz Michelle Rodríguez, que fue quien lo ha interpretado, pero aseguró que ambas se llevan muy bien y hasta han hablado sobre los detalles de la personalidad de Mama Morton.

La Vale, como le dicen sus fans, comentó que ha tenido que dedicarse más a fondo a sus clases de vocalización, a entrenar la memoria para los textos, porque aunque es un personaje chico, tiene muchas connotaciones que el público debe descubrir en escena, pero hasta el momento este trabajo lo han visto la gente de la producción sólo a través de skype, porque tiene que estar lista para subir a escena el 24, 25 y 26 de enero.

El productor Morris Gilbert explicó que el ingreso de la Vale a "Chicago" no fue algo de un día a otro, sino desde las audiciones ella fue elegida por el equipo creativo de Estados Unidos para este papel, incluso ensayaron con ella pero tenían que guardar la sorpresa. "Angélica se para en un escenario y lo domina inmediatamente", dijo Morris.

Ella explicó que pese a ser seleccionada, no pudo quedarse como la titular del personaje de Mama Morton, porque no podría compaginar su vida familiar, que se desarrolla en Los Ángeles, y el compromiso de una temporada de un año en la Ciudad de México, entonces el venir a dar funcione especiales se adaptaba mejor a sus necesidades.

Una de las cosas que destacó la también cantante, es que la dinámica que ha implementado OCESA Teatro y Mejor Teatro, que es rotar actores, esto le ha permitido estar en producciones como "Mentiras, el musical" por casi nueve años y además seguir vigente en nuestro país.

"Esta fórmula nació de la necesidad de darles vida a las temporadas y la aplicamos prácticamente en todas nuestras producciones, en todas alternamos actores y la gente viene muy interesada para ver quién está, además nunca nos lo cuestionan, porque saben que si alguien sube al escenario está avalado por calidad, preparación y talento, al público le gusta ese juego", explicó el productor.

Con su hijo Daniel a un lado del escenario, Angélica comentó que a estas alturas sus hijos saben que ella se ausenta por trabajo, con el cual tienen dinero para las cosas que necesitan y los gustos que se quieren dar, "está bien que aprendan desde chiquitos que hay que tener responsabilidades, que hay que luchar y que si quieres irte de vacaciones tienes que dejar que mamá y papá trabajen, eso lo tienen claro los dos".