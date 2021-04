Será legal la eutanasia y el suicidio asistido

El proyecto sobre "Muerte digna y cuidados paliativos", que ingresó al Congreso en 2014 impulsado por la oposición de centroizquierda, fue votado mayoritariamente artículo por artículo por los 141 diputados que asistieron a la sesión.

La iniciativa busca regular dos situaciones: cuando un médico administra al paciente un medicamento que le ocasionará la muerte, conocida como eutanasia, y el suicidio asistido, cuando un doctor le entrega el medicamento al enfermo para que lo ingiera por sí mismo.

Cecilia Heyder, de 53 años, que anhela ser la primera en usar la eutanasia si es finalmente aprobada, declaró a The Associated Press que "es mi sueño quedarme dormida y no despertar más. Eso es lo que estoy esperando... porque no es vida la que estoy llevando".

La mujer padece de cáncer mamario con metástasis, lupus y hace un par de años desarrolló un déficit en el Factor VII, una de las proteínas que participan en la coagulación de la sangre.

"Eso me causa múltiples hemorragias, moretones... en diciembre ya me desahuciaron, (los médicos dijeron) que no tengo remedio", añadió.

Pablo Villar, abogado de Heyder, había criticado el lento avance del proyecto. "Doña Cecilia ya no puede esperar más", afirmó.

LICENCIA PARA MATAR

El diputado oficialista Leónidas Romero dijo que el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, impulsores del proyecto, "están sufriendo el síndrome de James Bond: licencia para matar".

El oficialista Francisco Undurraga aseguró que el proyecto consagra "la plena voluntad de los profesionales (médicos) de abstenerse de realizar estas prestaciones, lo mismo pasa con las instituciones (como las clínicas privadas)".

El proyecto precisa que un doctor o doctora puede negarse a participar en la eutanasia o en el suicidio asistido.

Cecilia Heyder, una activista chilena por el derecho a una muerte digna.