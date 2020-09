Será la nueva Tinkerbell

Yara Shahidi es la actriz elegida para interpretar a Tinkerbell en Peter Pan and Wendy de Disney, reportó Variety.

La artista se une a un elenco que presenta a Jude Law como el Capitán Garfio, con Alexander Molony como Peter Pan y Ever Anderson como Wendy.

Aunque ha habido muchas adaptaciones de la historia de Peter Pan, Shahidi será la primera mujer negra en asumir el papel en la pantalla. La decisión sigue a los recientes movimientos de Disney para diversificar su elenco.

Este hecho desató controversia en redes sociales por el color de piel de la actriz, mientras algunos usuarios lo aprobaron, otros criticaron la elección.

Shahidi es mejor conocida por su papel protagónico en Black-ish de ABC, además de ser una estrella y productora de Grown-ish de Freeform.

La actriz también fue directora del drama The Sun Is Also a Star.