Será ´La Negociadora´

Un grupo de terroristas desatará el caos en La Negociadora. Pero, a diferencia del extremismo ideológico que guía a grupos actuales de medio oriente, lo que moverá a este grupo de criminales serán las venganzas personales.

"Empieza por ser un móvil que tiene que ver con el idealismo, pero el espectador puede ver que se va volviendo una lucha muy personal por parte de quienes lideran la célula y quienes quieren derrotar.

"No sólo hay discurso idealismo para defender una postura político, social y económica, porque es un pretexto para rencores del pasado y cosas que están muy guardadas", explicó en entrevista Adrián Ladrón, quien da vida a "Farolito", uno de los terroristas.

La serie es protagonizada por Bárbara Mori, quien interpreta a Eugenia Sánchez, la encargada de la negociación para que los criminales liberen a los rehenes.

Contario al compromiso de Sánchez, su personaje, admite Ladrón, es bastante egoísta.

"Es un hacker, experto en computadoras que es parte de la célula terrorista, pero tiene una doble vida porque también es hijo de gente que ocupa puestos como funcionarios públicos.

"Pude explorar la máscara del personaje y su irresponsabilidad social porque para él es como un juego. Se comunica con la negociadora de forma telefónica, pero tiene atracción por ella porque la conoce de años", contó el actor.

MUY ACTUAL

Para el protagonista de la cinta La 4ta Compañía, un acierto del programa es que también explora la actualidad de las redes sociales y, cómo, al estar detrás de las pantallas, la gente cambia su personalidad y saca lo peor de sí.

La producción de Claro Video aún no tiene fecha de estreno, pero el ganador del Ariel considera que no guarda similitudes con series relacionadas con el narcotráfico.

"El tono de la serie es divertido y de acción, pero no frivoliza la situación. No toca la violencia para fomentarla como en otros proyectos con poca investigación, que idealiza al crimen organizado y hace parecer cool ser un narco. Eso me parece muy desagradable.

"En este caso se habla de las consecuencias para alguien que no imagina qué tan grave es formar parte de una célula terrorista. como mi personaje", sostuvo Ladrón.