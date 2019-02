Será jurado en los Óscar

Ciudad de México.

Amado por muchos y criticado por otros, Eugenio Derbez es un mexicano que se ha abierto paso en el mundo del cine gracias a su trabajo.

Recientemente el actor compartió en sus redes sociales una noticia que sorprendió a más de uno: Formará parte del jurado de los premios Óscar.

A través de su cuenta de Instagram compartió un video donde muestra un paquete que recibió por ser miembro de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.

Hola chicos, ¿Cómo están? Quiero compartir esto con ustedes, recibí este paquete, no les había dicho, pero el año pasado fui invitado a ser miembro de La Academia y ahora tengo la oportunidad de votar por primera vez en los Óscar", comentó el actor.

Derbez expresó su emoción por la distinción y reveló que lleva tres meses viendo las cintas que están nominadas para poder ejercer su voto.

Ok, tengo mucho trabajo, me encanta este trabajo, me voy a dar un banquetazo de cine y de películas", concluye mientras muestra los discos con las películas que compiten en todas las categorías y que deberá de ver antes de la ceremonia.

La publicación hasta el momento lleva más de 142 mil 'me gusta' y más de 2 mil comentarios.

La edición 91 de los premios Óscar se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.