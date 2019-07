Será Jorge Orozco el abanderado

Guadalajara, Jalisco

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 estará encabezada por el tirador jalisciense Jorge Orozco, ganador de la primera plaza para México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano (COM) designó al deportista tapatío como abanderado nacional, gracias a sus resultados más recientes y a que no tendrá problemas para desfilar el próximo 26 de julio en la ceremonia de apertura de la cita continental.

"Es un gran orgullo y un gran honor estar al frente de la delegación mexicana, me siento muy feliz, de poder estar a la cabeza de México en los Juegos Panamericanos. Me agarraron de sorpresa, en la curva, cuando me lo confirmaron sí fue de wow", dijo el tirador de escopeta en fosa olímpica en una visita relámpago a la Ciudad de México.

"No lo veo como un compromiso, lo veo como un impulso más para dar mi máximo y demostrarles lo que puedo hacer.

Orozco, quien superó a la ciclista Jessica Salazar y al badmintonista Lino Muñoz, entre otros seleccionados panamericanos para ser el portador del Lábaro Patrio, está considerado como prospecto de medalla en la fosa limeña y también es un deportista con perspectivas para varios ciclos olímpicos.