Será galardonado por su trayectoria

Ciudad de México.

"Ya tengo Arieles, pero el mero bueno es éste", dice con humor Héctor Bonilla.

El primer actor recibirá el Ariel de Oro por su trayectoria de parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la 61 entrega de sus premios, que se celebrará, tentativamente, en junio.

Además de dos estatuillas como Mejor Actor, Bonilla ha estado nominado también en 1978 por Matinée, en 1979 por Bloody Marlene y en 1997 por Luces de la Noche.

Como Coactuación Masculina recibió la nominación en 1996 por Doble Indemnización.

Entre sus películas destacan Patsy mi Amor, Mina, Viento de Libertad, Los Hijos de Sánchez, La Leyenda de una Máscara, El Bulto, Crónica de un Desayuno, Un Padre no tan Padre y 7:19.

En 1975 había recibido uno, a Mejor Actuación por Meridiano 100, y en 1991 otro, por Rojo Amanecer.

LISTO PARA LA CEREMONIA

"Evidentemente es algo que me causa mucho beneplácito. Estoy muy agradecido y, por supuesto, listo para recibirlo", agrega en entrevista.

Nacido hace 79 años, Bonilla es egresado de la Escuela Nacional de Teatro, por lo que se define como un histrión esencialmente de escenarios, con "la friolera de 140 obras en el lomo".

En el séptimo arte se considera una pieza clave en el desarrollo del cine independiente mexicano.

"La primera película de ficción experimental la hice yo, con Alfredo Joskowicz (El Cambio, de 1971). Emprendimos ahí todo ese camino por un cine nuevo. Eso culminó con Rojo Amanecer (1989)".

Dirigido por Jorge Fons, el filme sobre una familia de clase media que habita en Tlatelolco durante la matanza de estudiantes de 1968, es el título que más atesora, el que pone por encima del resto.

"Es un proyecto que no podría haberse hecho sin mí. Javier Robles la escribió y no tenía esperanzas de que se filmara, nadie se quería aventar ese boleto", rememora el poblano.

MÁS DE 40 CINTAS

Más de 40 créditos en el cine respaldan a Bonilla, actor que, dice, pudo haber hecho más en el séptimo arte de no tener ética laboral.

"Le digo que no a todo lo mal escrito, a lo mal hecho, a la propaganda. Me he negado muchas veces a participar en este tipo de proyectos. Han sido muchos".

A su parecer, el cine mexicano tiene bríos renovados y vive un gran momento, tanto por el talento que trabaja en el País como por el que ha migrado.

"Por ejemplo, esta generación de cineastas que literalmente se fueron de braseros a Estados Unidos con una lata bajo el brazo y ha cosechado éxitos extraordinarios. Debemos estar de plácemes", menciona, en referencia a Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y Guillermo del Toro.

Junto con Bonilla, la guionista Paz Alicia Garciadiego y el sonidista Nerio Barberis también serán reconocidos con el Ariel de Oro.

Actualmente, el veterano actor da funciones de la obra Los Mosqueteros del Rey en el Teatro Xola Julio Prieto.