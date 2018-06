Será galardonado

Madrid, España

El cineasta australiano Peter Weir recibirá el Gran Premio Honorífico en la próxima edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges.

El certamen español también presentará una retrospectiva de la obra de Weir, con títulos como Testigo en Peligro, La Sociedad de Poetas Muertos, The Truman Show y Capitán de Mar y Guerra.

Las actrices Pam Grier (protagonista de Jackie Brown) y Helga Liné también serán reconocidas en el festival; la primera con la "Máquina del Tiempo" y la segunda con el Premio Nosferatu.

MÁS RECONOCIMIENTOS

Además, Traci Lords recibirá la María Honorífica por su trabajo con personalidades del cine independiente estadounidense como John Waters y Roger Corman.

El festival, que tendrá lugar del 4 al 14 de octubre, incluirá cuatro películas estrenadas en la última edición de Cannes: The House that Jack Built, de Lars von Trier; Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell; Lazzaro Felice, de Alice Rohrwacher; y Burning, de Lee Chang-Dong.