Será galardonada por su activismo

El premio se entrega anualmente a un representante de la comunidad teatral que haya realizado una contribución a través de servicios humanitarios, caritativos o sociales. Otros que han recibido el premio son David Hyde Pierce, Eve Ensler y Larry Kramer.

"Me siento muy honrada y sinceramente conmovida por este reconocimiento", dijo Halston en un comunicado. "Estoy muy agradecida de ser parte de la extraordinaria comunidad de Broadway y estoy profundamente en deuda con ellos por su apoyo a mi causa".

El esposo de Halston, el presentador de noticias Ralph Howard, fue diagnosticado con fibrosis pulmonar y recibió un trasplante de pulmón. Halston organizó el concierto benéfico anual Broadway Belts for PFF en 2010 cuando el amigo de la pareja Mike Kuchwara, crítico de teatro de The Associated Press, murió de la misma enfermedad.

A lo largo de los años, el concierto ha atraído a estrellas como Linda Lavin, Liza Minnelli, Joel Gray, Judy Kaye, Cady Huffman, Annaleigh Ashford, Randy Graff, Daveed Diggs y Telly Leung.

Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League, y Heather Hitchens, presidenta y directora ejecutiva del American Theatre Wing, elogiaron a Halston como "un talento inspirador tanto dentro como fuera del escenario".