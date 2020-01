Será el afamado ´Pingüino´

Lo que fue un rumor, hoy es una confirmación del director Matt Reeves, quien reveló que el actor irlandés Colin Farrell encarnará a "El Pingüino" en la película The Batman, que actualmente se filma.

Farrell será uno de los villanos más famosos en el cine y uno de los enemigos acérrimos del superhéroe "Batman", que interpreta Robert Pattinson, quien retrasó el proyecto debido a que no alcanzaba el físico necesario para recrear al personaje.

A través de sus redes sociales, Matt Reeves publicó un gif de Colin Farrell con el mensaje:

Wait — is that you, #Oz ? " ("Espera, ¿eres tú, Oz?"), que es un diminutivo de Oswald Cobblepot, el nombre real de "El Pingüino".

RODAJE A LA LUZ

También en las redes se han filtrado varias imágenes del rodaje. Algunos fanáticos aseguran que en una de ellas se observa a Farrell con el cabello entrecano sosteniendo la icónica sombrilla.

Para Colin Farrell dar vida a un villano de los cómics en la pantalla grande, no es nada nuevo, pues antes personificó a "Bullseye" en la película Daredevil (2007).

Espero que sea una historia emocionante, pero también emotiva. Es más ´Batman´ en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una historia de eso", ha comentado Matt Reeves respecto a la película.

Además de Robert Pattinson y Colin Farrell, otros de los actores principales son: Zoe Kravitz como "Gatúbela", Paul Dano en el papel de "Acertijo" y Jeffrey Wright como el comisionado "Jim Gordon".