Será ´Dora la Exploradora´

Los Ángeles, California

La actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar en la gran pantalla al célebre personaje infantil Dora the Explorer, informó ayer el portal especializado /Film.

La cinta de acción real, basada en la conocida serie de Nickelodeon, será dirigida por James Bobin ("Alice Through the Looking Glass") a partir de un guion de Nick Stoller ("The Muppets") para el estudio Paramount.

JUNTO A SUS AMIGOS

La historia seguirá la pista a la adolescente Dora, acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego, en una gran aventura.

"Estamos encantados de haber encontrado a nuestra Dora en Isabela", dijo el presidente de Paramount Players, división de Paramount, Brian Robbins.

"Dora es desde hace mucho tiempo un celebrada y fuerte heroína en la televisión animada, y como Dora, Isabela tiene un espíritu increíble y lucha por valores positivos", señaló.

Por su parte Moner se mostró "honrada y entusiasmada" de encarnar a Dora.

LA CONOCE BIEN

"Crecí viendo la serie y para mí, especialmente como latina, Dora fue un gran ejemplo a seguir. Estoy deseando coger la mochila y comenzar su siguiente aventura", indicó la actriz.

La adaptación cinematográfica de "Dora the Explorer" se rodará en Australia y llegará a los cines en agosto de 2019.